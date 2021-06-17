توجيه بخطة إسعافية عاجلة لشح المياه ببورتسودان

الخرطوم: السوداني

وجه والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي بوضع خطة إسعافية عاجلة لمعالجة شُح المياه، من أجل استقرار الإمداد المائي بمدينة بورتسودان.

و اطلع الوالي خلال لقائه بمكتبه امس بمدير هيئة المياه بالولاية على موقف المياه بالمصادر بمنطقة أربعات (40) كيلو متر شمال غرب بورتسودان.

و قدم مدير هيئة المياه عمر عيسى تنويراً شاملا حول مجمل أوضاع المياه موضحاً حجم المعالجات التي تمت لصيانة وتأهيل (37) بئرا وإدخالها إلى الخدمة، مبيناً أن المنتج من الآبار ومياه سد أربعات يصل إلى (40) ألف متر مكعب يومياً.

وأشار إلى هطول أمطار متفرقة في أعالي منطقة أدروس جنوب غرب الولاية وأثرها في تغذية مصادر مياه بورتسودان.

يُذكر أن مجلس الوزراء الاتحادي ناقش مؤخراً في اجتماعه الدوري رقم (20) لسنة 2021م مشكلة شُح المياه ببورتسودان ووجه بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.