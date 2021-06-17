مزارعو الرهد يحملون المالية والزراعة مسئولية فشل الموسم

الخرطوم : رحاب فريني

حمل مزارعو مشروع الرهد الزراعي وزارتي المالية والزراعة فشل الموسم الزراعي.

وقال ممثل المزارعين بالقسم الاول المزارع على حويري إن رفع الدعم عن الوقود ساهم في ارتفاع عمليات التحضير.

وقال في حديثه لـ( السوداني ) إن وزارتي المالية والزراعة تعرقلان الموسم وحملهم مسئولية فشله، مؤكدا أن رفع الدعم عن المحروقات يؤثر سلبا على أسعار المدخلات، مشيرا لارتفاع جوال اليوريا إلى 15 ألف جنيه وارتفع جوال الداب الى 22 الف، وتساءل حويري، اين دعم المنتج ، والمدخلات من الضرائب والذي وعدت به المالية المزارعين، لافتا للحاجة له خاصة مع ارتفاع أسعار الجازولين وشحه.

و قال إن استمرار هذا الوضع يضطر المزارعين الى اللجوء للزراعة التقليدية دون تحضيرات.

وعن الري اكد حويري عدم التزام وزارة الري بري مساحة 120 ألف فدان وقال انهم حاليا لا يستطيعون ري 10 آلاف فدان و ينتظرون نهر الرهد لإكمال العمليات الزراعية.

وأشار حويري الى أن الشركة الصينية المتعاقدة مع المزارعين بالقسم الاول طلبت ضمانا لتمويل المزارعين والتزم مدير مشروع الرهد بالضمان غير أن وكيل وزارة الزراعة أوقف الضمان، مما تسبب في حرمان المزارعين من الحصول على التمويل عبر التعاقد، مؤكدا أن سعر التركيز للقطن 40 ألف جنيه للقنطار وأن تكلفة الفدان 4 قنطارات التمويل عبر التعاقد ووافق المزارعون والتزموا بالزراعة رغم ارتفاع التكلفة ولكن منعوا من التمويل للأسباب المذكورة.