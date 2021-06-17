بعد توقف (25) عاما طلمبات ري حداف وود الفضل تستأنف العمل

ود الفضل: عمران الجميعابي

دشن عضو مجلس السيادة الفريق ابراهيم جابر تشغيل طلمبات القسم الشرقي حداف ود الفضل في احتفال نظمته اللجنة التسييرية لمزارعي المنطقة بود الفضل شرقي الجزيرة.

وأعلن عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر رسميا عن دخول مساحة ٤٥ ألف فدان لدائرة الإنتاج، مؤكدا حرص الدولة على إحداث تغيير حقيقي للخروج بالبلاد لبر الأمان عبر الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطوير عمليات الإنتاج ودعمها وإدخال التقانات الحديثة. وأضاف أن الزراعة ومضاعفة الإنتاج تمثل المخرج الحقيقي للنهوض بالاقتصاد.

وشدد جابر على ضرورة التعاون بين مشروع الجنيد والقسم الشرقي، معلنا تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الزراعي ومزارعي القسم الشرقي بتوفير التمويل عبر البنك الزراعي والمعدات من شركة جياد للمعدات الزراعية لمزارعي حداف ود الفضل وتوفير ٢ تراكتور بمحلقاتهما و١٠ تراكتورات اخرى بالتمويل تدار عبر اهل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في التصدير لدعم خزينة الدولة و تأهيل وصيانة ٥٠ ٪ من منازل ومكاتب المشروع.

وقال وزير الزراعة بروفيسور الطاهر حربي إن تشغيل طلمبات القسم الشرقي بداية لعمل كبير تقوده وزارته بالتنسيق مع وزارة الصناعة والري للوصول بالجزيرة لريادة الإنتاج والتصنيع الزراعي، موضحا أن العالم مهدد بفجوة غذائية يمكن للسودان والجزيرة سدها بما يتمتعان به من امكانيات وموارد.

وكلف حربي إدارة مشروع الجزيرة بإعداد دراسة لتحويل تفتيش حداف ود الفضل لأقسام رائدة بالمشروع للاستجابة لمطلوبات المرحلة القادمة في المحاصيل الزراعية ذات العائد الكبير، مؤكدا التزام وزارته بتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج الزراعي.

وأعلن وزير الصناعة ابراهيم الشيخ عن نيته اتخاذه جملة من القرارات بتوفير التمويل والمدخلات الزراعية والآليات دعما للإنتاج والمنتجين.

وأشار والي ولاية الجزيرة عبدالله الكنين لالتزامه بتوفير التمويل اللازم لمزارعي المنطقة عبر البنك الزراعي.

وقال عضو اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي حداف ود الفضل هاشم عابدين إن تشغيل طلمبات القسم الشرقي حلم ظل يراودونا منذ عهد بعيد حيث شهد القسم تدهورا لنحو ٢٥ عاما حتي تقلصت المساحات ل٣ آلاف فدان من جملة ٤٥ ألف فدان بسبب العطش حتى قررت حكومة الثورة صيانة وإحلال طلمبات القسم الشرقي واعادة الحياة إلى المشروع من جديد.

وأكد عابدين أن وعد المزارعين لهذا الإنجاز إنتاج وفير دعما للاقتصاد الوطني واعتبره اكبر انجاز لحكومة الثورة وطالب بتكملة النواقص بمستشفي ود الفضل وربط المنطقة بطرق معبدة دعما للإنتاج والاهتمام بالتعليم.

واعتبر محافظ مشروع الجزيرة د. عمر محمد مرزوق أن تشغيل طلمبات القسم الشرقي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية.

وأعلن مرزوق عن اهتمام رئيس مجلس الوزراء بمشروع الجزيرة بتوجيهه المباشر لوزارة المالية بتأهيل وتطوير ونهضة المشروع ، مؤكدا توفير التمويل الكامل لزراعة ٥٠ ألف فدان بمحصول القطن هذا الموسم فضلا عن تخصيص عدد ٧٥ عربة بوكس لهيئة بيئة العمل بأقسام المشروع.