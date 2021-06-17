فقه هباني وفقه البطرياركيين الجدد

المرأة المعاصرة ترى في التعديد الشرعي انتقاصا من حقوقها وشهادة فشل علنية بحقها اشبه ببذل تقرير سيء لمرؤوس على الملا. اعتقادي ان المرأة يمكن ان تحتمل زوجا لعوبا يجازف خارج اسوار الأسرة حيث يكون الامر سريا وقابلا للإنكار وبالتالي به إقرار ولو ضمني بالخطأ وهو بالجملة احفظ لكرامتها امام نفسها والمجتمع. ولكنها لا تحتمل التعدد. هذه من الفطرة السوية حيث لا يطيق الفرد من يشاركه في ممتلكاته فكيف بشريكه الحميم.

معشر الرجال، (ختو) روحكم محل المرأة المعدد بها فلن تطيقوا التعدد ثانية. تخيل نفسك ان مديرك في العمل قال لك انك لست كفء واداؤك ضعيف لكن لا مانع لدي من ان تحضر يوميا ولك اجرك اخر الشهر من غير ان تمس ورقة واحدة. اما القول بأن المعدد بها لها حق طلب الطلاق فهذا استهبال رجالي وضحك على الدقون اشبه بمنح حق السفر لمن لا يملك حق التذاكر. أين تذهب امرأة في منتصف العمر مهيضة الجناح انحنى منها الظهر وأبيض الشعر ووهن العظم، وافنت عمرها في خدمة زوج جاحد وتربية أطفاله ولا مهنة أو وسيلة كسب لها وقد تفرتق بيت امها وابيها بزواج اخوانها وهم ليسوا بوارد مساعدة أو تربية اطفال زوج يتمتع برفقة زوجة تانية. الا يمكن بهذه الحيثيات فهم زفرة هباني الحرى بدلا من رجمها؟

لا تطالبوا المرأة المسكينة باحتمال ما لا يحتمل من القهر، في حين تغضون النظر عن نصح رجل يريد فقط تلبية شهواته مع صبية جميلة وصغيرة مقابل تدمير أسرته وخذلان زوجة عاشت معه عمرا وتحملت فقره وقرفه دهرا. الطريف ان المعددين يزعمون انهم يساعدون في تقليل حدة أزمة العنوسة لكنهم لا يقتربون ابدا من العوانس الحقيقيات الاربعينيات وما فوقها، بل عيونهم مصوبة دائما نحو غزلان البر العشرينية بل وما دون ذلك.

الاغرب ان الفقه الإسلامي قد اتسع لاستدراك اشياء أخطر وردت فيها نصوص قطعية مثل الرق والتعامل مع غير المسلمين متجاوزا اية السيف، فما بال حماره قد حرن امام التعدد (الصغيروني) دا؟ ونذكر الفقهاء الجدد بإمكان استدعاء حادثة رفض الرسول لتعديد الإمام علي؛ على ابنته فاطمة الزهراء. لكن يبدو ان فقه المحدثين والاقدمين ذكوري بامتياز وليس بوارد ان يمس حقوق الذكران المكتسبة.

الغريب ان المنابع الأصلية للدين بها سعة في أمر الزواج. فالرسول الكريم سكت عن زواج بنتيه أم كلثوم ورقية من ابني ابي جهل (عتبة وعتيبة) مما حمل مجددا معاصرا كالترابي على اباحة زواج المسلمة من الكتابي.

بالجملة، فان الأستاذة امل هباني قد وضعت كثيرين في (فتيل). الناوون على التعديد بتخويفهم بما يؤلمهم، والفقهاء الجدد بتذكيرهم بتوخي اجتراح تجديد يقارب قيم الرحمة والعدالة والانتباه لحقوق المرأة الضعيفة، وحتى اهل الاستنارة (بروتس) الذين لبس بعضهم النقاب وقفطان رجل الدين لإلقاء الدروس على هباني بما يدعونه الحفاظ على قيم المجتمع بدلا من الوقوف معها.