قال إنه لم يخلُ من السلبيات أبو القوانين يعدد فوائد قرار اتحاد الكرة ويدعو الأسرة المريخية للعمل الجاد

الخرطوم : السوداني

رحب رئيس المريخ السابق محمد الشيخ مدني بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الخاص بحل الصراع الإداري بنادي المريخ وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي وقال أبو القوانين في رسالة بعث بها لـ ( السوداني) وعدد من المجموعات الاسفيرية الأخرى أنه رأى انزعاج الكثيرين من قرار الاتحاد العام حول أزمة المريخ وكذلك انتقده الكثيرون ولكنه بالمقابل يرى أن هذا القرار هو أفضل قرار للخروج من هذه الأزمة لعدد من الحيثيات والايجابيات وعلى رأسها الاعتراف بأهم مخرجات الجمعية العمومية الأخيرة وهو النظام الأساسي ليكون المرجعية الحاسمة الآن ومستقبلا بالإضافة إلى تأكيد سيادة الجمعية العمومية ودعوتها لقول كلمتها بانتخاب مجلس ديمقراطي وكذلك تحديد سقف زمني إلى جانب نهاية عهد سوداكال، مشيرا في الوقت نفسه الى أن التأكيد على ضرورة قيام مجلس منتخب أو لجنة تطبيع قفل الطريق أمام المجلس الحالي بقيادة سوداكال للتقدم بأي إدعاءات أو شكاوى حول شرعيته كما تمت إزالة الساتر القانوني الوحيد الذي كان يمثل حماية لمجلس سوداكال وكذلك وهي الأهم أن الجمعية الانتخابية لن تتم تحت إشراف المجلس الحالي وكلنا يعلم عيوب وسلبيات إجراء انتخابات تحت إشراف أي مجلس ساري السلطة من تحكم في العضوية إلى بقية إجراءات الجمعية والتصويت والفرز. ولم يستبعد ابو القوانين الجوانب السلبية في قرار الاتحاد الأخير وأكد بأنه لم يجد في هذا القرار سلبية غير استمرار مجلس حتى يوم ٥ سبتمبر، لافتا إلى أنه حقيقة تمنى أو توقع الكثيرون الذهاب الفوري للمجلس لكنه عاد وقال إن الصبر على الأيام البسيطة المتبقية أهون بكثير من مطاولات كان يمكن أن تجر الجميع في المحاكم الإدارية التي قد تستغرق وقتا يعادل أضعاف الفترة المحددة في القرار. واختتم تصريحاته بأنه يقول للأسرة المريخية ألف مبروك ولابد من العمل الجاد لتجديد العضوية ومشاركة الجميع في المرحلة القادمة فرض عين على الكل … وإلى ذلك الحين فليضع الجميع أيديهم فوق أيدي بعضهم البعض للتأكد من أن المريخ الرجل الصالح لن يضار بالعرض الطارئ الزائل.