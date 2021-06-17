محافظ بنك السودان يبحث مع السفير السعودي تذليل العقبات المصرفية بين البلدين

الخرطوم: السوداني

استقبل محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين؛ بمكتبه اليوم، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. حيث ناقش الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين البنوك السعودية والسودانية والعمل على فتح مزيدٍ من القنوات للمراسلة المصرفية وتذليل العقبات التي تواجه علاقات المراسلة المصرفية بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك، واستعراض خطة البنك لتحسين بيئة عمل قطاع الصرافة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودة السودان للتعامل مع البنوك العالمية، بما يخدم الاقتصاد السوداني ويعزز من استقراره.