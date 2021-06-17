نيابة الشمالية تعلن القبض على 34 متهما في أحداث كجبار

دنقلا: السوداني

جددت والي الولاية الشمالية بروفسير امال محمد عز الدين، التأكيد على تسخير كافة إمكانيات الولاية للجنة التحقيق والتحري في أحداث كجبار، حتى تنجز أعمالها .

جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها بدنقلا أعضاء اللجنة بحضور امين عام حكومة الولاية عبد المنعم شيخ الدين، وتلقت والي الولاية تنويرا حول ما تم من إجراءات للتحري وفتح البلاغات.

وأعلن وكيل أعلى النيابة، قطبي حيدر حسن رئيس لجنة التحقيق والتحري في أحداث كجبار في تصريحات عقب اللقاء القبض على بعض المتهمين وعددهم أربعة وثلاثون، مشيرا إلى استمرار التحريات والتنسيق مع مدير شرطة الولاية الشمالية .

وكشف عن تكوين فريق خاص للقبض على المتهمين، واوضح ان الإجراءات القانونية تشمل التحري مع المتهمين بعد القبض عليهم ومن ثم توجيه التهمة وإحالة الدعوى للمحكمة.