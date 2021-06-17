وزارة التربية والتعليم تعيد فتح باب التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة للطلاب السودانيين بالقاهرة

القاهرة: السوداني

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم مجدداً، للطلاب السودانيين بالقاهرة، حتى يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية بالقاهرة، وتم تمديد التسجيل لمركز المجلس الأفريقي حتى يوم غدٍ الجمعة.

وكانت (السوداني)، قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي، خبر أزمة الطلاب السودانيين بمصر، الذين أصبح أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الجالية بمصر مهددين بالحرمان من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام، وذلك بعد رفض وكيلة وزارة التربية والتعليم الاتحادية تماضر الطريفي، اعتماد كشف الطلاب المنتسبين للمدرسة السودانية بالقاهرة، بحجة التأخير عن الموعد المحدد للقبول.

ووجّهت أسر الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية بالقاهرة، عبر (السوداني)، مناشدة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وإلى وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، بضرورة حل إشكال أولادهم وبناتهم الطلاب، من تعنُّت وزارة التربية والتعليم، التي ستتسبّب في ضياع مستقبل أولادهم، علماً بأنهم كأرباب أسر عانوا كثيراً في مصر حتى يوفروا لهم الرسوم العالية التي تبلغ 80 دولاراً أمريكياً، ومعظمهم بالكاد يستطيع أن يوفر قُوت عياله.

وقادت أسرة السفارة السودانية بالقاهرة عبر الملحقية الثقافية، اتصالات مكثفة بالخرطوم لاحتواء الموقف وتجنب انفجار الأوضاع بعد إعلان الخبر رسمياً في مركز القاهرة.