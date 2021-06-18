أكثر من ألفي طالب سوداني يجلسون لامتحان القدرات للالتحاق بالجامعات التركية

الخرطوم : السوداني

جلس أكثر من ألفي طالب وطالبة، أمس الخميس، لامتحان القدرات للالتحاق بالجامعات التركية عبر المنحة الدراسية التي تقدمها دولة تركيا للطلاب السودانيين.

ومن المتوقع أن يتم اختيار ثلاثمائة طالب للحصول على درجة البكالوريوس للتخصصات في الميثاق العلمي والأدبي.

وقال السفير التركي لدى السودان ، عرفان نذير اوغلو ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للمنحة الدراسة للجامعات بتركيا وصل هذا العام أربعة آلاف طالب في مجالات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات.

وأكد السفير لدى مخاطبته جموع الطلاب الممتحنين بعد انتهاء الامتحان الذي أقيم بمدارس المعارف التركية بضاحية كافوري ببحري واستغرق فترة ساعتين من الزمن، على ازلية العلاقة التي تربط تركيا بالسودان