إحالة علي البشير وآخرين للمحكمة بتهمة تبديد 27 مليون دولار

الخرطوم:هبة علي

آحالت نيابة المال العامة علي البشير شقيق- الرئيس المعزول- وآخرين للمحكمة بعد التحقيق معهم وتوجيه تهم لهم بتبديد 27 مليون دولار.

وكانت نيابة المال قد شرعت في التحقيق مع علي البشير، حول البلاغ المدون ضده بالاحتيال على شركة سودابت و شراء بئر نفط.

وتشير حيثيات التحقيق أن علي البشير بالاتفاق مع مدير سودابت أجبر الشركة على شراء بئر نفط خاصة به، وأن مهندسين أجمعوا بعد فحص البئر بعدم وجود نفط فيها، مما دفع مدير الشركة السابق على رفض الشراء وتم فصله وعين مديرا جديدا خلفاً له وبدوره أكمل عملية الشراء، مما ألحق خسائر مادية بالشركة.