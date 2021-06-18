“حميدتي” يوجه بفتح المعابر والتبادل الاقتصادي مع جنوب السودان

الخرطوم : السوداني

وجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” المفوضية القومية للحدود للقيام بدور فعال لتسهيل فتح المعابر والتبادل الاقتصادي والاجتماعي مع جمهورية جنوب السودان .

وتواصلت بالخرطوم اجتماعات المفوضية المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين التي بدأت عملها منذ الأحد الماضي.

واطلع دقلو أمس ، على مباحثات المفوضية المشتركة للحدود بين السودان ودولة جنوب السودان.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ محمد تنقو ، إن المفوضية المشتركة أطلعت النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، على مسار المفاوضات المشتركة حول عملية توصيف وتخطيط الحدود بين البلدين.

واكد تنقو في تصريح صحفي إن الجانبين أحرزا تقدماً كبيراً من خلال الاجتماعات، مشيراً إلى تبادل وجهات النظر حول الوثائق المؤيدة لكل طرف بشأن توصيف حدود الأول من يناير 1956

وأفاد أن المفوضية تعمل بجدية لدراسة وتقييم الوثائق المقدمة من الطرفين.

وقال إن النائب الأول أوصى المفوضية بأداء دور فعال في تسهيل فتح المعابر من أجل التجارة والتبادل الاجتماعي والاقتصادي لنمو البلدين.

من جانبه قال وزير الإعلام في جنوب السودان، عضو مفوضية الحدود المشتركة، مايكل مكوي، إن المفوضية قدمت شرحاً للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقية، وسير تنفيذ اتفاقية السلام بجمهورية جنوب السودان .

وأضاف أن النائب الأول عبّر عن رضاه عن التقدم المحرز وحث على متابعة المباحثات في المسائل المتعلقة بالحدود لتمكين المواطنين المقيمين على حدود الدولتين من العيش بسلام.