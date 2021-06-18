القضارف تقدم برامجها المطروحة للاستفادة من منحة البنك الدولي

الخرطوم : السوداني

سلم والي القضارف، د سليمان علي وفد البنك الدولي الذي يزور الولاية هذه الأيام مسودة البرامج المطروحة من قبل حكومة الولاية للاستفادة من منحة البنك المقدمة للبلاد والتي تبلغ ٢ مليار دولار .

، وشملت المسودة أولويات حكومة الولاية لإزالة آثار اللجوء على مجالات المياه والصحة بشقيها الوقائي والعلاجي والتعليم والحماية والبنى التحتية والزراعة.

واستعرض الوالي حجم التحديات والضغط الذي شكله اللجوء على موارد الولاية والخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الطلب على خدمات الأمن وتعاظم العبء الأمني الذي يتجاوز قدرات الشرطة لمواجهة الآثار.

وأعلن الوالي عن توجيه الدعم بكل شفافية للتنمية والخدمات للمجتمعات المستضيفة إلى جانب تأهيل قدرات الشرطة .

من ناحيته أعلن ممثل البنك الدولي محمد خضر الطيب عن إبلاغهم من قبل الحكومة عن شروع لجنة وزارية مختصة في تحديد كيفية توزيع منحة البنك الدولي البالغة ٢ مليارعلى أولويات الحكومة الانتقالية، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن ٥٠% من المنحة لبناء السلام ومقاومة الهشاشة في الدولة .