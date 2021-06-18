اتجاه لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير صناعة السكر

الخرطوم: السوداني

كشف وزيرالصناعة الاتحادي إبراهيم الشيخ عن اتجاه وزارته لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع صناعة السكر وحل مشكلاته والنهوض به بهدف زيادة الإنتاج، وأبان أن المصانع تعاني من مشكلات ومعوقات متعددة أدت إلى تدهور الإنتاج والإنتاجية في السودان .

وأوضح الشيخ لدى زيارته امس مصنع سكر غرب سنار أن الزيارة هدفت إلى الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع صناعة السكر والاستثمار بالولاية، وأكد حرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة بالبلاد وإنفاذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بهذا الشأن.

وأشار إلى معاناة ولاية سنار من تدهور مريع في القطاع الصناعي والتجاري معاً على الرغم من أنها ذات طابع زراعي متعدد المحاصيل وبها مشروع السكر وأكبر الأسواق التجارية الحدودية.

وطالب الشيخ حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بالنهوض بالقطاع الصناعي خاصة صناعة السكر للإسهام في دفع عجلة الإنتاج بتنفيذ المعالجات المطروحة.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له بقيادة وكيل الوزارة ومدير شركة السكر السودانية الرشيد إسحاق جميع المرافق التابعة لمصنع غرب سنار وشملت المزرعة والورشة والمستشفى ومركز التدريب القومي لشركة السكر ووقف على حجم المشاكل والمعوقات بها كما التقى بنقابة عمال المصنع وأكد على ضرورة معالجة كافة قضايا العاملين بالمصنع كاشفاً عن حزمة من المعالجات لتخفيف الأعباء المعيشية للعاملين بالمنطقة الصناعية.