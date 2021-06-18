أرامكو وسابك السعوديتان ترغبان الاستثمار في السودان

الخرطوم: السوداني

بحث وزير الطاقة و النفط المهندس جادين علي عبيد مع السفير السعودي علي بن حسن جعفر امس، آفاق التعاون المشترك بين السودان و السعودية. يأتي اللقاء في إطار التنسيق المشترك مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، و ناقش اللقاء استئناف اجتماعات التنسيق المشترك بين الجانبين والتي توقفت بسبب جائحة كورونا،

واتفق الطرفان في الشروع عمليا في التعاون النفطي والاقتصادي بشكل عام و دراسة الفرص الممكنة للاستثمار.

وقال وزير الطاقة إن قطاع النفط يتمتع بفرص متعددة لديها دراسات جاهزة و معدة بامتياز، و ابدى سعادته و ترحيبه بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

ووافق الوزير على دعوة السعودية لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري بالبلاد

. وطلب السفير السعودي علي بن حسن من الجانب السوداني دراسات و مشاريع في مجال الطاقة و النفط تمهيدا للتعاون بين البلدين. وأفصح عن زيارة وفد سعودي للبلاد مكون من جهات رسمية وقطاع خاص في الشهر الجاري ،معلنا رغبة شركتي (أرامكو و سابك ) بالاستثمار في البلاد.