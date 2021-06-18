اعدلوا هو أقرب للتقوى في موضوع تعدد الزوجات

على فرض أن التعدد جريمة شنعاء لا يقرها دين ولا قانون ولا حقوق انسان فإنى استغرب في من يحملون الرجل وحده جريرة هذه الممارسة وهي عملية تفاعلية لا تتم إلا بشراكة عنصر آخر مع الرجل وهو المرأة، فالمرأة هي التي توافق على أن تكون أداة لأذية اختها الأولى على فرض أن التعدد أذية وهي إذ تقوم بذلك فهى إنسان كامل غير ناقص الأهلية بل لا تقبل أصلا أن تصنف بغير ذلك، فلماذا لا يضم جنس النساء في قائمة الاتهام تلك التي تطال الرجل فقط مع انه طرف في الجريمة التي لا تتم إلا بشراكة عنصر آخر لابد أن يكون من النساء، ثم لماذا لا تحارب النساء هذا الفعل فقط بمجرد الامتناع عن الموافقة بعرض الرجل لها بالمشاركة او في حالة ما يعرف بعملية الشلب التي يكون فيها عنصر النساء هو المتهم الأول لتحريضه الرجل على الموافقة بالسماح للشالبة تلك أن تعتدي على أختها بالتعدد الذي نتيجته هو أذية الزوجة الأولى ؟!!

في تقديري ان العلاج لهذا الأمر لا يحتاج إلى هذا العويل والصراخ بقدر ما يحتاج إلى اجتماع عاصف لجنس النساء يقررن فيه مقاطعة عرض الرجل التعدد ويقررن عقوبات مغلظة على كل من تخرق هذه الاتفاقية.

ولكن العجيب أن كل هؤلاء النسوة تجدهن محتفلات وفرحات غاية الفرح اذا تمت مناسبة كهذه لواحدة منهن بل ربما يرقصن ويغنين مثل ما نسمع من اغاني 🙁 راجل المرا حلو حلاة).

انا في تقديري هذا لعب تماما مثل لعب بعض الأحزاب السياسية في الفترة الانتقالية التي تشارك في الحكومة ببعض الوزراء ثم تعلن عن تبرئها عن حكومة الفترة الانتقالية زي ما بقول الإمام الصادق رحمه الله مستدلا بالمثل المعبر ناس الحزب الفلاني يجو مع الصيد ويجرو مع الكلاب.

فصراحة شغل المرأة هذا في ما يخص التعدد هو امر مكشوف ومفضوح فهي توافق عليه تماما وتقول: مالو (الراجل ربنا حلل ليه أربعة) هذا اذا كانت هي الثانية ولكنها ترفضه اذا كانت هي الأولى.

قوموا إلى تعددكم يرحمكم الله النساء قبل الرجال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.