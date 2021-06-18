الزراعة اولاً يا وزير المالية

ذاكرة الاقتصاد العالمي والعربي ما تزال تحتفظ للسودان بآمال عراض تستدعيها كلما تراءى شبح المواد الغذائية، وحاصرت الأزمات الدول، فتلتفت نحو السودان تبحث عن أمان قوتها .. فهي تدرك أنه سلة غذاء العالم ..

وظللنا منذ صغرنا نحفظ هذا الشعار ونتأمل فيما حبانا الله به من خيرات وفيرة، ضمناه في مناهج مدارسنا واحتفينا به أيما احتفاء .. ما انبله من مقصد أن يرى الناس فيك الأمان ..

وبما أن لكل اقتصاد نقاط قوة ونقاط ضعف، فإن من نقاط قوة الاقتصاد السوداني الزراعة . لهذا سعت كل الحكومات للاستفادة من هذه النقطة لكي تجعل من السودان حقلا أخضر وبستانا أخضر وزرعا وضرعا، فكان من أولوياتها في كل خططها الاقتصاديه الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج والإنتاجية . والتركيز على المنتجين .

وفي سبيل ذلك تذلل كل ما يعيق نجاح العمليات الإنتاجية، بداية من سن القوانين المتعلقة بالأراضي أو التسهيلات المعنية بتوفير وسائل الإنتاج، أو السياسات المالية واختار نظم الإنتاج المستحدثة في العالم، فيها من خاب وفيها ما أصاب ..

ولكن يبقى دائما الاعتماد على الذات في توظيف الإمكانيات هو الهدف الرئيس بما يساعد على تحسين الإنتاج ورفع الإنتاجية، ولو كان ذلك على مستوى الاكتفاء الذاتي .

فما نشهده هذه الأيام من اضطراب وتذبذب في أسعار الوقود والارتفاع الحاد وفي أوقات وجيزة مع رفع الدعم المتعلق بالوقود عن محور الإنتاج الزراعي بلاشك مؤشر غير حميد وسوف ينعكس على كل عجلة الاقتصاد، لأن زيادة الوقود مع رفع الدعم يعني إيجاد معوق متعدد الوجوه، سوف سيؤثر سلبا في الإنتاجيه وينعكس على المنتجين، بحيث يثقل عليهم ويؤدي لتغير في تكاليف الإنتاج ويرهق المستهلكين، ويفقد الدولة أهم مواردها الداعمة للميزانية، ويعمل على هجر المنتجين الزراعة .. وربما يدخل البلاد في دائرة الخطر من المجاعات التي تحذر منها منظمة الأغذية العالمية التي بدأت تطل بوادرها في دول الجوار في الشرق الافريقي .

(بذرة خير) تناشد المسؤولين الإبقاء على دعم الوقود الخاص بالإنتاج الزراعي، وسيكون لهذا الدعم أثره المباشر في رفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية واستقرار السوق وثبات أسعار الغلال . ويبقى أمام هذه الحكومه الفرصة التاريخية في الاستفادة من انفتاحها نحو العالم في التركيز على الزراعة، لأنها امل السودان والعالم الخارجي .