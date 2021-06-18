الولاية المنسية

وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق. …

المرجع : اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع فى 3 أكتوبر 2020…

شمال كردفان

صرخة عالية تجاه ولاية منسية عسى ولعل أن تجد من يستمع إليها. ..وهي ولاية شمال كردفان التي أصبحت يتيمة الأم والأب وفق مسارات اتفاقية سلام جوبا. ..

يتيمة الأم عندما فقدت أمها الرؤوم كردفان الكبرى (التي كانت تشمل ولاياتها الثلاث شمال وغرب وجنوب كردفان) وفقاً لاتفاقية سلام جوبا التي نصت عند تقاسم المال و الإيرادات والضرائب مع المركز حيث تم تخصيص 40% من إيرادات ولايات غرب كردفان و جنوب كردفان والنيل الازرق من إيراداتها الذاتية خصصت تماما من مواردها لتنميتها لمدة عشر سنوات قادمة تبدأ منذ توقيع اتفاق سلام جوبا. . أما إقليم دارفور أخذ حقه كاملا من السلطة والثروة والتميز الإيجابي في الخدمة المدنية والرعاية الطلابية إلخ بالإضافة لتخصيص موارد له من موارده يدفع له 750 مليون دولار إضافية وبل في ولاية جنوب كردفان يقاتل عبدالعزيز الحلو لفصل الدين عن الدولة فيها وتقرير المصير. ..إلخ. ..

أما شمال كردفان لم يخصص لها من مواردها الذاتية سوى صفر كبير Big Zero لتنميتها وهي المعطاءة للصمغ والسمسم والكركدي والفول السوداني وحب البطيخ والثروة الحيوانية من إبل وأغنام وأبقار وموارد والمعادن. .إلخ. .

عزلت تماما ولاية شمال كردفان من أمها الرؤوم كردفان ويتمت ونسيت

إذن

أصبحت الولاية يتيمة الأم وبل فقدت الأب الحنون الكبير وهو السودان عندما خصصت اتفاقية سلام جوبا خمسة مسارات للتنمية. وهي مسار اتفاق سلام الشرق. (يشمل ولايات الشرق كسلا ..القضارف …البحر الاحمر)…ومسار .اتفاق سلام الوسط.(يشمل ولايات النيل الأبيض. .الجزيرة. .سنار. الخرطوم ) ..مسار اتفاق سلام الشمال.(نهر النيل والشمالية) .مسار اتفاق سلام إقليم دارفور (يشمل ولايات دارفور الخمس). ومسار اتفاق سلام مسار ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق …

نسيت ولاية شمال كردفان تماماً

ولم يلتفت الأب الحنون إلى بنته ولاية شمال كردفان ولذلك أصبحت يتيمة الأب والوالد وبل أضحت تائه وهائمة وحتى لم تجد من يتفاوض عنها فى اتفاقية سلام جوبا أو يبكي أو يتباكى عليها فقط علمت بان القائد مني أركو مناوي طالب بحقوق أهل الولاية فى جوبا ولم يستمع له وحتى المفاوضون الممثلين للحكومة الانتقالية نسيوا هذه الولاية أثناء التفاوض وبل لم يشارك أي أحد من أبنائها في المفاوضات للدفاع عنها في اتفاق سلام جوبا والمطالبة بتخصيص موارد لها حتى ولو مواردها الذاتية ..إذن . .أين أبناء هذه الولاية. .ونحن كلنا مقصرين فى حقها ويجب أن لا نستمر فى هذا التقصير. .نحن نحب السودان جميعا وقوميون حتى النخاع وحد الثمالة ولكن قوميتنا يجب أن لا تنسينا ولايتنا التى أنبتتنا وأرضعتنا…

ولاية أصبحت يتيمة الأم والأب. ..بل تناقصت وتآكلات أطرافها من حدودها الموروثة منذ عهد الإنجليز. ..عندما استقطع وقتها جزء كبير من شرقها بقرار سياسي جائر لمدينة تندلتي وقراها وتمت تبعيتها إلى ولاية النيل الأبيض.وهم فى الطبيعة والجغرافيا والتشابهة والسكان جزء لا يتجزأ من شمال كردفان منذ المهدية ..ثم .تآكلت حدودها لصالح ولاية الخرطوم والتى تبدأ من المويلح أو مطار الصالحة غربا حتى أعماق الولاية. ..ولتقريب الأمر عند المقارنة نجد أن المسافة ما بين أم درمان وعاصمة الولاية الأبيض عروس الرمال حوالى 320 كيلومتر عن طريق بارا أم درمان. ..وهى نفس المسافة ما بين أم درمان إلى كوستى ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض 310 كيلومترا وفى نفس الوقت تبدأ حدود ولاية النيل من مدينة جبل أولياء بالخرطوم ولذلك لا غرابة أن تبدأ حدود ولاية شمال كردفان من مطار الصالحة أو المويلح المتاخمة لولاية الخرطوم وهذه حدود موروثة منذ الإنجليز. … .

ما يمكن تسميته ضعف أو قوة الولاية هو سلميتها إذ أنها لم تحمل السلاح قط ولم يولد من رحمها حركة أي كفاح مسلح مقارنة بولايات دارفور الخمسة أو ولايتي غرب وجنوب كردفان..ولذلك ضاعت حقوقها في اتفاق سلام جوبا. ..

هذه صرخة داوية أتت متأخرة صراحة ولكن أن تأتى متأخراً خير من أن لا تأتي بتاتا. .

وفي المنظور القريب مؤتمر الحكم والإدارة لأهل السودان حيث ستجد كل الأقاليم والولايات حقوقها عدا ولاية شمال كردفان (المنسية).

ولاية شمال كردفان وفق جغرافية السودان هي ولاية وسطية جغرافيا ولو نظرت إلى خارطة السودان سوف تجد المسافة ما بين الأبيض والجنينة غربا هي نفس المسافة ما بين الأبيض وبورتسودان شرقا وهكذا الأمر جغرافيا شمالا وجنوبا مع تغير طفيف جنوبا بعد انفصال دولة جنوب السودان. …

ولذلك على أبناء الولاية النضال في أن تنال الولاية حقوقها أسوة بولايتي غرب وجنوب كردفان في الأشياء المالية وتقاسم الايرادات بتخصيص 40% من مواردها لتنميتها لمدة 10 سنوات قادمة ..ولو كان هنالك من مقترحات يجب أن تكون الولاية في المستقبل هي عاصمة لكافة السودان لاسباب عديدة منها توسطها المنطقة جغرافيا وهي سودان مصغر وكل قبائل وإثنيات ومكونات المجتمع موجودة في الولاية فضلا عن تميزها بالسلمية والوسطية وهي اصلا في أعماق التاريخ كانت الرابط التجاري لكل السودان وبل بدأ الاستقلال الأول للسودان من الولاية عندما لجأ اليها الإمام محمد أحمد المهدى رضى الله عنه وهزم هكس باشا فى شيكان. .ومعركة اسحف الشهيرة ببارا. .ومن ثم توجه المهدي شرقا لتحرير الخرطوم وكان الانتصار وكان الاستقلال الوطني الأول للسودان. .

بالله عليكم ولاية بهذا الحجم والعبق من التاريخ كيف تنسى أو تكون يتيمة لا بواكي لها في اتفاق سلام جوبا الذي شمل جميع…والعيب فينا نحن أبناؤها .وهي ليست لديها خصوصية كولاية الخرطوم التي ألحقت بمسار الوسط التي وضعت لها ترتيبات خاصة في اتفاقية السلام جوبا. …

أين أصحاب المصلحة؟ أين أبناء الولاية؟ من هذا الحراك الذي عم وانتظم لجميع ولايات ومسارات سلام السودان. .

هل من مجيب؟. .

يمكن أن تكون ضربة البداية الصحيحة جمع أهل الولاية كلهم دون استثناء من كيانات ومكونات مدنية ونخب وأحزاب سياسية ومن مرأة وشباب وقوى حرية وتغيير ومثقفين وأدباء وأصحاب رأس المال والتجار والطرق الصوفية والإدارات الأهلية. ومنظمات مدنية .الخ لعمل مؤتمر شامل للولاية شريطة أن يكون قبل المؤتمر العام للحكم والإدارة في السودان للحاق ما يمكن الحاقه لتنمية وتطوير الولاية. .أم هنالك ريحة مؤامرة لتقسيمها وتذويبها بين ولايات الخرطوم وغرب وجنوب كردفان أم ماذا. ..ولن نقبل بتفريق دمها بين الولايات الثلاث. .فهل من صرخة وصحوة لأبناء الولاية قبل وقوع الفأس في الرأس عند قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة. ..