كاف يمهل الأندية السودانية ويهدد بالحرمان من الأبطال والكونفيدرالية

الخرطوم : عبده فزع

أمهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم مهلة لتسليم بيانات الاندية المتعلقة بالكفاءة المالية والتي تؤكد خلو طرف الاندية من اي التزام مالي تجاه المحترفين والمدربين او اية تكاليف مالية خاصة باي لاعبين اجانب او مدربين سابقين

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها ( السوداني) فان الكاف اشترط ارسال البيانات المشار إليها بحلول 30 يونيو الجاري كموعد أقصى.

وهدد الاتحاد الإفريقي الكاف الأندية المخالفة بعقوبات حال عدم الالتزام بإرسال البيانات في الموعد المحدد آنفاً وتتعلق العقوبات بالحرمان الفوري من المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي الأبطال والكونفيدرالية

وتعاني الأندية السودانية على رأسها الهلال والمريخ من بعض المشاكل المتعلقة بالالتزامات المالية المتأخرة تجاه بعض اللاعبين والمدربين الأجانب الذين صدرت لهم احكام واجبة السداد من محكمة التحكيم الرياضية ( كأس) الى جانب بعض الاحكام الواردة من اللجان بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا).

وخلال الاسبوع المنصرم تلقى الهلال تهديدا واضحا بالحرمان من التعاقد مع اللاعبين المحترفين على خلفية عدم الوفاء ببعض المستحقات المالية الخاصة بلاعبيه الاجانب السابقين، بينما سبق وان صدرت احكام سابقة تجاه المريخ وسبق ان تعرض الاخير للعقوبات التي وصلت للحرمان من الانتدابات انذاك