فيما نفى التطوير الدفع به التنفيذي الأول يلمع في ترشيحات اتحاد الكرة

حصلت ( السوداني) على معلومات مؤكدة تفيد بورود اسم رئيس نادي الخرطوم الوطني مامون النفيدي، اقدم رؤساء اندية الدرجة الممتازة ضد قائمة الاسماء التي تنوي خوض انتخابات اتحاد الكرة، اكتوبر المقبل، وبحسب المصادر فان احدى المجموعات الانتخابية وضعت النفيدي ضمن الخيارات الاولية بالنسبة لها في منصب النائب الاول لما يملكه الرجل من تجارب ثرة وخبرة وباع طويل في ادارة الكرة بالبلاد وهو ما يمكن ان يحدث نقلة حالما قبل الرجل بالترشح وخوض التجربة .. ياتي ذلك في وقت استبعد فيه مصدر بالخرطوم الوطني خوض التنفيذي الاول كما اسماه لتجربة الترشح لافتا النظر الى ان النفيدي من الاسماء التي تتحسب جيدا لخطواتها ولا يمكن ان يقدم على خطوة الا في حالة دراستها من كافة النواحي لافتا النظر إلبى ان الرجل شخصية مقبولة من الجميع وحالما ترشح في منصب النائب الاول فانه لا محالة سيحصل على العلامة الكاملة، يذكر أن تنظيم التطوير الذي ينافس في انتخابات اتحاد الكرة المرتقبة نفى على لسان سيف الكاملين ترشيح النفيدي وأشار إلى أنهم لم يقرروا بعد هوية الأسماء التي ستقود السباق الانتخابي القادم.