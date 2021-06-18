سفير السودان بالدوحة عبد الرحيم صديق : “قطر ستبهر العالم في 2022.. ونتمنى التأهل لصقور الجديان”

أبدى سعادة السفير عبد الرحيم الصديق سفير السودان بدولة قطر سعادتهم بوجود بعثة منتخب السودان الأول لكرة القدم الذي يستعد لملاقاة شقيقه الليبي السبت القادم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري.

وأوضح الصديق أنهم في السفارة السودانية ظلوا في عمل متواصل خلال الفترة الماضية من أجل التحضير الجيد للبعثة والعمل على توفير كافة المعينات للمشجعين الذين يرغبون في حضور اللقاء، مشيراً إلى أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد.

وأشار سعادة عبد الرحيم الصديق إلى أن السفارة السودانية بالعاصمة القطرية الدوحة قررت تشكيل لجنة لاستقبال المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والإشراف على برامجه في إطار مشاركته في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي يدشن السودان مشواره فيها بمواجهة المنتخب الليبي.

وأضاف عبد الرحيم الصديق سفير السودان بالدوحة : إن البطولة التي تستضيفها قطر تعتبر تجمعا عربيا كبيرا وهو ما يعتبر خير تجهيز وتحضير لنهائيات كأس العالم 2022 ، ولذلك وجب علينا أن نساهم بصورة كبيرة وفعالة وإيجابية في البروفة النهائية قبل انطلاقة المونديال نهاية العام المقبل ، مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في التحضير بصورة مثالية، وأن تنظيم البطولة سيكون فريدا ومتميزا ، خاصة وأن العمل بدأ منذ وقت مبكر، وأن استعدادات قطر لاستضافة المونديال تواصلت بنجاح خلال العام الجاري، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتطرّق سعادة السفير الصديق للحديث عن أهمية استضافة فعاليات وبطولات رياضية قبل مونديال 2022 للتأكد من كفاءة كافة الاستادات والمرافق وتقييم جاهزيتها استعداداً للترحيب بالمشجعين ونجوم كرة القدم عام 2022، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نجاحاً ملحوظاً في استضافة الكثير من البطولات خلال الفترة الماضية، مع التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأعرب سعادة السفير عبدالرحيم الصديق سفير السودان بدولة قطر عن أمنياته بالتوفيق لمنتخب السودان وأن ينجح ” صقور الجديان ” في التأهل لنهائيات كأس العرب في نسخته الأولى تحت إشراف الفيفا وبتنظيم وضيافة دولة قطر التي تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 .

وفى ختام حديثه جدد سعادة السفير ترحيبه ببعثة المنتخب كما أكد جاهزية الجالية السودانية في قطر لتقديم الدعم والتشجيع المطلوبين.