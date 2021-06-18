محاولة اقتحام سجن كادُقلي وسقوط قتيلين في الهجوم

كادُقلي: السوداني

قامت مجموعة مسلحة، منتصف نهار اليوم، بمحاولة اقتحام السجن القومي بمدينة كادُقلي، من أجل تهريب نزلاء متهمين في بلاغ بالقتل العمد، وقد تصدت لهم قوة الشرطة المعنية بتأمين السجن وتمكّنت من دحر الهجوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، إنه سقط في الهجوم على السجن، قتيل من القوات المعتدية، بينما قُتل أحد النزلاء أثناء محاولة الاقتحام.

وأضافت الشرطة: “دفعت شرطة الولاية بتعزيزات لإحكام السيطرة والتأمين للسجن والنزلاء، وعادت الأحوال إلى طبيعتها، وتحذر قوات الشرطة من هذه المُغامرات التي تخالف القانون، كما تؤكد قدرتها على إنفاذ القانون والتصدي لمُحاولات خرقه”.