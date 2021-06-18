قطع خدمة الإنترنت بالبلاد أثناء جلسات امتحانات الشهادة

الخرطوم: السوداني

وجّه جهاز تنظيم الاتصالات بالبلاد، شركات الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت خلال جلسات امتحانات الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 صباحاً، ابتداءً من يوم غد السبت. وأرسلت شركات الاتصالات، رسالة للمشتركين تفيدهم بذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم عبر لجنة تأمين امتحانات الشهادة السودانية، قد طالبت بقطع الإنترنت خلال جلسات الامتحانات حتى لا يحدث تسريب الامتحانات كما حدث قبل عامين. ووفق ذلك، وجّه النائب العام بايقاف خدمة الإنترنت أثناء جلسات الامتحانات.

الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، تم قطع الإنترنت خلال الامتحانات، وتمت الخطوة دون أيِّ إخطار مُسبق للمُشتركين.