التجارة: الأول من يوليو بداية الحملة القومية لتنظيم الأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزاره التجاره أن الأول من شهر يوليو المقبل سيشهد بدايه الحملة القومية لتنظيم الأسواق تحت رعايه وإشراف السيد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين والذي أصدر قرارا شكل بموجبه عددا من اللجان الفنيه.

وقال الاستاذ حسن ابن عوف الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي وفق (سونا) “تم تشكيل لجنه الرقابه من الاجهزه الشرطيه والأمن والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزاره العدل وولاية الخرطوم ولجان التوعيه والإعلام ولجان التكاليف”.

وأضاف ان مسألة مراقبة وضبط الأسعار بالاسواق ستنتقل أيضا للولايات مؤكدا ان الحملة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.

وسبق أن أكد وزير التجارة والتموين انه من حق الدولة تحديد الاسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة”4″، مشيرا الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار ووضعها في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح مابين 5 الى 15%‏، ويتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.