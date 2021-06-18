وزير الاتصالات لـ(السوداني): قطع الانترنت لـ(3) ساعات يومياً إجراء استثنائي للامتحانات

الخرطوم: وجدان طلحة

قرّرت النيابة العامة قطع خدمة الانترنت لمدة ثلاث ساعات يومياً خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية التي تنطلق (اليوم) بطلب من وزارة التربية والتعليم ولجنة تأمين امتحانات الشهادة السودانية.

وقال وزير الاتصالات والتحول الرقمي، المهندس هاشم حسب الرسول لـ(السوداني) إن حكومة الفترة الانتقالية تؤكد أن حق الحصول على خدمة الإنترنت من الحقوق الأساسية للمواطن.

وأضاف “جرى الاتفاق على قطع خدمة الانترنت لساعات محدودة خلال فترة امتحانات الشهادة السودانية كإجراء استثنائي فرضته ظروف استثنائية وتحديات معقدة تواجه وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة بتأمين الامتحانات”.

وأكد حسب الرسول أن الاتفاق ذهب إلى اتخاذ كل الاحترازات والتدابير اللازمة لتأمين الامتحانات في العام القادم دون اللجوء لخيار قطع خدمات الانترنت.

ووجه النائب العام، بإيقاف خدمة الانترنت منذ الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة صباحاً طيلة أيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، استجابة لطلب من وزارة التربية والتعليم ولجنة تأمين امتحانات الشهادة السودانية.

وطبقت السلطات السودانية تجربة إيقاف خدمة الانترنت في امتحانات العام الماضي لمنع حالات الغش، بعد ضبط مجموعات تواصل اجتماعي تحولت إلى كشف الامتحانات.