إثيوبيا توقف تأشيرات دخول المصريين لمطار أديس أبابا

السوداني: وكالات

طلبت إثيوبيا من “مصر للطيران”، وقف العمل بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية إلى إثيوبيا بشكل مؤقت، حسبما أعلنت الشركة دون الكشف عن أسباب هذا التوقف أو مدته بالتحديد.

وقالت الشركة المصرية، مساء اليوم الجمعة، إنها تلقت تعليمات من “السلطات المختصة بدولة إثيوبيا”، بوقف العمل بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية، لجميع الركاب المسافرين إلى مطار آديس أبابا، وذلك بشكل مؤقت.

وأضافت “مصر للطيران”، أن هذه التعليمات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة 18 يونيو.