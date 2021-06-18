التربية تطالب الإعلام بالدقة في نقل المعلومات حول سير امتحانات الشهادة لخطورتها وعدم الالتفات للشائعات

الخرطوم: السوداني

كشف مدير إلادارة العامة للمرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم، الاستاذ بابكر بخيت خلال استضافته في برنامج المشهد في تلفزيون السودان عن مدى جاهزيتهم لانطلاق امتحانات الشهادة صباح الغد السبت وان الترتيبات تمت على قدم وساق .

وأوضح بخيت انه تم التنسيق مع شركة المواصلات لتسهيل وصول الطلاب لمراكز الامتحان.

ووجه بعدم السماح للدخول لمراكز الامتحانات لغير الطلاب والمراقبين والقائمين على امر الامتحان بالمركز.

وشدد على ضرورة تحري الإعلام للدقة في نقل المعلومات لخطورتها وحساسيتها في هذا التوقيت وعدم الالتفات للشائعات.

ودعا مدير إلادارة العامة للمرحلة الثانوية الأسر إلى ضرورة التحلي بالصبر وعدم التركيز على الشائعات، كما طالبهم بعدم السماح لأبنائهم بحمل الهواتف الذكية للامتحان تحت أي ظرف، وأكد أن الوزارة لن تتهاون في هذا الجانب وسوف تطبق اللائحة.

واكد على قطع الإنترنت لمده 3 ساعات خلال أيام الامتحان تبدأ من الثامنه صباحا حتى الحادية عشر لشرائح الهواتف الذكية وان الهدف من الخطوة ضمان سريه الامتحان.