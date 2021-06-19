توجيه للجان المقاومة بعدم الاقتراب من المتاريس نهائياً

الخرطوم : وجدان طلحة

كشف رئيس لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير شريف محمد أن لجان المقاومة لن تقترب من المتاريس نهائيا، وستترك من وضعوها معزولين.

واضاف من يقومون بـ(تتريس) الشوارع ليسوا لجان المقاومة، بل جهات تسعى لإحداث العنف.

وكشف لـ(السوداني) عن اتصالات مكثفة مع لجان المقاومة وإخطارهم بأن هناك جهات لها أجندة تستخدم المتاريس لإحداث فوضى وفجوة بين المواطنين ولجان المقاومة. .

وأضاف أن لجان المقاومة لديها طرق أخرى تستخدمها للتعبير عن الاحتجاجات غير (المتاريس)، مشيرا إلى أنها كانت وسيلة تستخدم في عهد النظام السابق لمنع الأجهزة الأمنية من اعتقال الثوار أو ضربهم.