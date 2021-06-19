تحرير (63) فتاة من قبضة متاجرين بالبشر

الخرطوم: السواني

حررت شرطة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف (63) فتاة أجنبيات من قبضة متاجرين بالبشر شرق البلاد، وضبطت ذخائر كلاشنكوف.

وتنتمي المحررات إلى جنسيات دولة مجاورة، حررتهم الشرطة بمحلية القلابات الغربية وضبطت (73) خزنة سلاح كلاشنكوف فارغة بمحلية القريشة الحدودية.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف اللواء كمبال حسين كمبال لـ(المكتب الصحفي للشرطة) إن شرطة القضارف مستمرة في تأمين الشريط الحدودي للقضاء على الجريمة المنظمة.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالقضارف العقيد إدريس حاج آغا إن إدارته رصدت معلومات عن نشاط مجموعة في الاتجار بالبشر، عليه كلف فريقا ميدانيا نجح في ضبط عربة (لوري) مشتبه بها بمنطقة (سبعات وأم بليل) الواقعة بمحلية القلابات الغربية، وأضاف “تبين أنها تحمل الضحايا فحررن وألقي القبض على الجناة الذين واجهوا إجراءات قانونية تحت المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة والمادة (7/5) من قانون تهريب البشر الولائي والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة بدائرة الاختصاص توطئة لتقديمهم للعدالة”.

وقال مدير إدارة جمارك ولاية القضارف العميد إبراهيم بخيت إن الضبطيات تمثل تنفيذا لخطة إدارة مكافحة التهريب بالولاية للحد من ظاهرة التهريب و الإتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود الشرقية.