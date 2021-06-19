طائرة عسكرية لنقل طلاب مصابين إلى مراكز الامتحانات بدارفور

نيالا : محجوب حسون

أكدت قيادة الفرقة (١٦) مشاة بولاية جنوب دارفور استعدادها واكتمال ترتيباتها لترحيل طلاب الشهادة السودانية الممتحنين من وإلى مراكز الامتحانات عبر البصات وعربات الضباط.

وأشار قائد الفرقة (١٦) مشاة بالولاية اللواء محمد الأمين عبد الوهاب إلى إرسال طائرة عسكرية لنقل مصابي إنقلاب عربة الطلاب إلى نيالا على دفعتين إلى جانب نقلهم للإمتحان في مرشنج بالطيران والبصات.

وأكد جاهزية القوات المسلحة للوقوف مع المواطنين، مشيرا إلى تعاون القوات المشتركة (الجيش ،الشرطة والدعم السريع ) كمنظومة أمنية لحفظ الأمن والاستقرار في معسكرات النازحين ومناطق الصراعات.

وأشاد المواطنون بالولاية بالدور المتعاظم للقوات المسلحة وسرعة إستجابة قائد الفرقة (١٦) مشاة لكل المطلوبات التي تعزز الامن والاستقرار والطمأنينة.