كريم خان.. من دفاع (روتو وتايلور) الى مدعٍّ عام

ترجمة: سحر أحمد

“أتعهد رسميا بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير” بهذه العبارات وذاك القسم اطل اسم جديد في سماء العدالة الدولية عقب مغادرة فاتو بنسودا المحامية الغامبية الملقبة بـ(صائدة الطغاة) لمنصبها كمدعية عامة لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب انتهاء مدة ولايتها البالغة تسع سنوات، التي اتسمت بقضايا معقدة وملفات شائكة أبرزها ملف دارفور.

ولاية جديدة

وأدى كريم خان المحامي البريطاني المسلم (51 عاما) اليمين الأربعاء الماضي لتولي منصبه رسميا كمدع عام لمحكمة الجنايات الدولية. وقال خان أثناء أدائه اليمين في مقر المحكمة في لاهاي “أتعهّد رسميا بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير”.

اقتراع سري

أدى انتخاب المحامي البالغ من العمر 51 عامًا في 12 فبراير الماضي إلى تسوية عملية لتحديد المدعي العام الثالث للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حيث بدأت العملية الانتخابية في عام 2019 واستمرت حتى عام 2020 وأوائل عام 2021 الا أنه فشل مجلس أحزاب الدول في الاتفاق على مرشح بالإجماع.

وكان قد انتخب كل من بنسودا، التي شغلت في السابق نائبة للمدعي العام بالمحكمة منذ عام 2004، وسلفها، المحامي الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، بالإجماع. فيما انتخب خان بدلاً من ذلك عن طريق الاقتراع السري، بعد ضغوط مكثفة من كل من المملكة المتحدة وكينيا، وفقًا لصحيفة “الجارديان”.

نشاطاته السابقة

كان خان مستشارًا رئيسيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية يمثل زعيم «الجبهة المتحدة للمقاومة»، وهي إحدى حركات التمرّد بالسودان بحر إدريس أبو جردة، وهو أول مشتبه به في المحكمة الجنائية الدولية يستسلم طوعًا إلى اختصاص المحكمة، وأول شخص يمثل أمام المحكمة فيما يتعلق بالحرب في دارفور.

كما شغل منصب المستشار الرئيسي لسيف الإسلام القذافي والبغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا سابقًا في المحكمة الجنائية الدولية.

مؤخرا، قاد خان فريقًا تابعًا للأمم المتحدة يحقق في الفظائع في العراق، وأخبر مجلس الأمن الشهر الماضي أنه كشف عن “دليل واضح ومقنع” على أن متطرفي تنظيم داعش ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في عام 2014م.

دافع المحامي البريطاني عن موكليه في المحاكم الدولية بمن فيهم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور ونائب الرئيس الكيني ويليام روتو. حيث أسقط المدعون العامون بالمحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إلى روتو والرئيس أوهورو كينياتا بالتورط في أعمال عنف دامية بعد الانتخابات في بلادهم. من أهم القضايا التي تنتظر خان مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية وعناصر الاستخبارات الأجنبية لجرائم في افغانستان، كذلك الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

نشأته وتعليمه:

كريم أحمد خان (وُلد في 30 مارس 1970 في إدنبرة) محام بريطاني ومتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. شغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق.

اُنتخب في فبراير 2021 رئيسًا للادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية وتسلم منصبه الأربعاء الماضي 16 يونيو 2021 لمدة تسع سنوات.

يحمل درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن. التحق لاحقًا بكلية ولفسون بجامعة أكسفورد لدراسات الدكتوراه في القانون.

يُعد خان أحمدي، وهو متزوج من ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي كان الخليفة الرابع للجماعة الإسلامية الأحمدية.