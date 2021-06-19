إبراهيم الشيخ يتخوّف من انهيار صناعة السُّكّر بالبلاد

الخرطوم: السوداني

تخوّف وزير الصناعة إبراهيم الشيخ من انهيار صناعة السُّكّر في البلاد.

وأعلن عن زيارته لمصانع السكر الأربعة، موضحًا أن إنتاج المصانع الأربعة بلغ “53” ألف طن فقط من جملة “350” ألف طن.

وأوضح وزير الصناعة في منشور له، عقب طوافه على مصانع سكر “الجنيد، عسلاية، سنار وحلفا”، أن مطالب زيادة الأجور والعلاوات ليس شأناً يختص به الوزير بعد إزالة تشوُّهات الأجور والهيكل الراتبي الموحد، مشيرًا إلى أن توقيت المُطالبة بالزيادات والعلاوات مقرؤاً مع التدني المُريع الراهن في أداء وعطاء المصانع الأربعة لا يتّسقان.

في وقت أوضح فيه، أن وزارة الصناعة والحكومة لا تنكران أن مرتبات العاملين قد تآكلت بفعل التضخُّم، وأن كلفة أسعار السلع والخدمات قد تضاعفت عشرات المرات، وهناك معاناة حقيقية ناتجة عن المسافة الكبيرة بين السوق ومرتبات العاملين.

وتساءل الشيخ، هل يُعقل أن يكون المطلب أمامي زيادة الأجور والمصانع الأربعة تشرف على الانهيار، مؤكدًا أن الإضراب لن يفلح إلا في زيادة الخراب الراهن الذي يُعاني منه قطاع السُّكّر، وتابع: “الإضراب حقٌ مكفولٌ للعاملين، ولكن الطريق إليه يمر عبر عدة محطات لا بد من السير عبرها، بدلاً من حرق المراحل على هذا النحو المُتعجِّل الذي لم يُراعِ الكثير”.