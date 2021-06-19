مساء اليوم بالدوحة صقور الجديان تأمل التحليق على حساب (الثوار)

يحتضن ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية مساء اليوم واحدة من أهم مباريات التصفيات التمهيدية لكاس العرب حينما ينازل منتخبنا الوطني نظيره الليبي في مباراة يتوقع أن تحظى بحشد جماهيري كبير بملعب خليفة الدولي مساء اليوم، فقد أكملت صقور الجديان تدريباتها التحضيرية للمواجهة تحت اشراف الفرنسي فيلود وقد وصلت بعثة منتخبنا قبل يومين للعاصمة القطرية واكملت جاهزيتها لمباراة اليوم بجملة تدريبات تحضيرية سبقتها مباراة ودية دولية مع المنتخب الزامبي، ويتوقع أن يدفع منتخبنا الوطني بتشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم لتحقيق الفوز على (الثوار) وبلوغ مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب فيفا التي تحظى باهتمام كبير كونها تبين جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم العام المقبل حيث تقام هذه البطولة برعاية (فيفا).