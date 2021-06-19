أثنى على إرادة قطر التنظيمية مدرب منتخبنا الوطني يؤكد صعوبة لقاء الليبي

توقع الفرنسي هوبير فيلود مدرب المنتخب الوطني الاول مباراة صعبة امام منتخب ليبيا في تصفيات كأس العربFIFA مساء اليوم السبت.

واكد فيلود خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بملعب خليفة بن حمد امس ( الجمعة) أن التحدي مهم بالنسبة لهم، مشيرا الى انهم حصلوا على فائدة كبيرة من مواجهتي زامبيا الاعداديتين.

واضاف ” منذ وصولنا الى قطر تركيزها منصب نحو المباراة امام ليبيا، التأهل خيارنا الوحيد حتى نضمن التواجد في النهائيات من اجل الاستفادة من البطولة العربية في الاستعداد لبطولة امم افريقيا”.

وذكر فيلود أن المنتخب الليبي قوي ومتماسك، مبينا انهم سيحاولون فرض اسلوبهم عليهم من اجل التأهل.

واضاف” الحديث عن السودان الأوفر فرصة في الترشح غير دقيق، المباراة الفرصة فيها بالتساوي وسنفعل المستحيل للتأهل”

واثنى فيلود على ترتيبات قطر من خلال ملاعب بطولة كأس العالم وقال” رغم أن لدينا يومين فقط لكن يمكن أن نرى الارادة الحقيقة في قطر من أجل تنظيم كأس عالم استثنائي”