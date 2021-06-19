أكد الجاهزية لمباراة اليوم قائد صقور الجديان : هدفنا نهائيات كأس العرب

قال نصرالدين الشغيل قائد المنتخب الوطني الاول لكرة القدم انهم سعداء بالتواجد في قطر، وبعث بتحاياه لأهلها حكومة وشعبا وللجالية السودانية في قطر.

وذكر الشغيل انهم من خلال مباراة اليوم السبت قادرون على اسعاد الجمهور الرياضي السوداني، مبينا أن الاهتمام المتعاظم من قيادات الاتحاد ولجنة المنتخبات انعكس ايجابا على النتائج، متمنيا أن يحققوا هدفهم بالوصول الى نهائيات كأس العرب.

واعتبر الشغيل أن المباراة في قطر فرصة جيدة للاعبي المنتخب من اجل تسويق انفسهم في هذا المناخ الجيد، مشيرا الى أن البنى التحتية تؤثر كثيرا في إظهار موهبة اللاعبين.