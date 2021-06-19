الهلال يتعادل مع الجزيرة في ليلة تأبين عبد العال

تعادل فريق الشباب بنادي الهلال مع منتخب الجزيرة سلبيا في المباراة التي استمرت لخمسين دقيقة فقط بملعب ود مدني في ليلة تأبين عبد المنعم عبد العال، وغادرت بعثة شباب الهلال إلى الجزيرة امس برئاسة إسماعيل عثمان كما رافق الفريق مجموعة من لاعبي الفريق الأول بقيادة بشة الصغير وموفق صديق وأباذر ميسي وغيرهم.

أما على صعيد فريق الكرة الأول فلقد منح المدرب البرتغالي ريكاردو اللاعبين راحة عن التدريبات لمدة يومين.