محمد عصمت: قرار تشكيل القوات المشتركة “مُريبٌ”

الخرطوم: السوداني

قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد عصمت يحيى، إن قرار تشكيل القوات المشتركة “غريب ومُريب ومعيب”.

واستنكر عصمت، في منشور له على الفيسبوك، اليوم السبت، صمت القوى السياسية على القرار.

وقال “لو كانت هنالك أحزاب تستطيع أن تقول لا للعسكر، هل يمكن لمثل هذا القرار أن يصدر”، معتبرًا القرار مدخلاً لـ”مواقف أسوأ مما يتصور البعض”.

وقرر مجلس السيادة، الخميس، تشكيل قوات مشتركة في العاصمة والولايات لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة، على أن يتم تكوينها من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة.