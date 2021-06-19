أكّد اللجوء إلى “فيفا” المريخ يُبرئ ذمته من استقالة مدربه الإنجليزي كلارك

الخرطوم: السوداني

أوضح مجلس المريخ برئاسة آدم سوداكال، حقائق التطورات المتعلقة برحيل المدرب الإنجلبزي كلارك.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم (السبت)، إنه أوفى بجميع الاستحقاقات المالية المتعلقة بالمدرب الإنجليزي لي كلارك، حيث قام بتسديد مقدم عقده، كما سدد النادي جميع رواتبه الشهرية حتى شهر يونيو الحالي، والنادي يملك جميع الإيصالات المالية المتعلقة بالسداد، وان المدرب الإنجليزي منذ التعاقد معه ظل متواجداً بفندق كورال في الخرطوم بالتزام من النادي، ومؤخراً قام النادي بتأجير شقة بالبرج الأبيض تعتبر من أفخم الشقق الفندقية، وقد أشرف كلارك بنفسه على اختيارها والموافقة عليها، وقد تم تسكينه فيها فعلياً خلال آخر أسبوعين، وأشار المجلس الى أنه تفاجأ بأخبار حملت حديثاً عن استقالته ومطالبته للنادي بمبلغ مالي، على الرغم من انه حتى يوم أمس كان النادي قد أرسل تذاكر طيران من الدرجة الأولى لعودته إلى الخرطوم بتاريخ اليوم السبت الموافق 19 يونيو في السابعة والنصف صباحاً بتوقيت الخرطوم، وقبلها كان النادي قد أرسل تذكرة للمدرب الذي تعلل بتفويت موعد إقلاع الطائرة للحضور الى الخرطوم، وظهر اليوم أرسل المدرب الإنجليزي لي كلارك استقالة مكتوبة، وقبلها كان وكيله قد أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني للنادي هدد فيها بعدم حضور المدرب.

ومما سبق، فإن إدارة النادي قررت قبول استقالة المدرب الإنجليزي لي كلارك، ووجه رئيس النادي بمقاضاة المدرب الإنجليزي ورفع شكوى ضده للفيفا لتغيبه وعدم التزامه بعقده الموقع مع النادي، وأكد محامي النادي أنه سيباشر فوراً في مقاضاة المدرب الإنجليزي، مبيناً أن المدرب الإنجليزي سيبقى مهدداً بالإيقاف من قبل “فيفا”.