السودان يقيم مركزاً لامتحانات الشهادة السودانية بالفشقة لأول مرة منذ ربع قرن

القضارف: السوداني

قرع المدير التنفيذي لمحلية القريشة دكتور محمد أبكر وادي جرس امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام بمنطقة الفشقة بمركز جبل قنا بوحدة بربر رافقه فيها قائد عمليات منطقة الشريط الحدودي بالفشقة بالإنابة العميد ركن عصام ميرغني وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية بالمحلية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء امتحانات الشهادة السودانية في منطقة الفشقة بعد أكثر من ٢٥ عاماً ، بعد استقرار الأوضاع الأمنية فيها عقب استرداد القوات المسلحة زمام الأمر بالمنطقة.

يُذكر أن منطقة الشريط الحدودي تحتوي على (4) مراكز من جملة (6) مراكز تحتضنها محلية القريشة لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام حيث بلغ عدد الممتحنين هذا العام حوالي (587) طالبا وطالبة بالمحلية.