د. حمدوك: مرة أخرى يعلمنا صقور الجديان أن قوتنا في وحدتنا وعزيمتنا

الخرطوم: السوداني

أرسل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، باقات التهاني إلى صقور الجديان، بمناسبة تاهلهم إلى نهائيات (فيفا عرب) بقطر، بعد هزيمتهم للمنتخب الليبي بهدف محمد عبد الرحمن، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال د. حمدوك في حسابه الشخصي على فيسبوك: “متحدون بشعار الوطن، ومن خلفهم دعم كبير من جاليتنا في قطر بالمدرجات، ودعوات الملايين في كل ربوع البلاد، مرة أخرى يعلمنا صقور الجديان أن قوتنا في وحدتنا وعزيمتنا والتزامنا بأهدافنا”.

وأضاف: “أبارك لأبنائنا اللاعبين وجميع طاقم المنتخب الوطني التأهل إلى نهائيات كأس العرب التي تقام في قطر نهاية العام”.