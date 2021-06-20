عاصفة ترابية تضرب ولايتي الخرطوم ونهر النيل

الخرطوم: محمد الطاهر

ضربت عاصفة ترابية عنيفة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ولايتي الخرطوم ونهر النيل، و تسببت في حجب الرؤية نتيجة نشاط الرياح وتكاثف الأتربة.

وقال خبير الأرصاد الجوي، عوض إبراهيم لـ(السوداني) أن حدوث العاصفة نتيجة لسحب كثيفة ممتدة من القضارف و كسلا و البحر الأحمر، مصحوبة بتساقط للبَرَد، وأدى الفارق في الضغط الجوي على تكون هذه العاصفة في الخرطوم ونهر النيل، مشيراً إلى أنها تعد الأعنف من نوعها في السودان منذ العام 2007.

وتوقع “إبراهيم” استمرار نشاط الرياح حتى الساعات القادمة، مؤكداً نشاط الأتربة طوال شهر يونيو -على فترات- نتيجة الفوارق في الضغط الجوي.