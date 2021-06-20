على شاشة التلفزيون القومي حصص يومية لطلاب الشهادة الثانوية

الخرطوم: كوكتيل

يقدم التلفزيون القومي عبر البرنامج اليومي (بيتنا) الذي يبث في الواحدة ظهرا حتى الثالثة من كل يوم حصص نموذجية لطلاب الشهادة الثانوية يقدمها عدد من الاساتذة الاكْفاء، كما يشتمل البرنامج على مجموعة من الفقرات المنوعة كالافلام الوثائقية والاستشارة الأسرية وفقرة المطبخ بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأحداث الاجتماعية للإسهام في حل بعض القضايا المجتمعية التي تهم الأسر السودانية.

يشارك في تقديم البرنامج نخبة من نجوم الشاشة القومية من بينهم نسرين حسن الإمام مصعب محمود، ملاذ مدثر، هناء عثمان ويشارك في إعداده كل من أسماء حسن، تيسير الناصر، نجلاء فتح الرحمن، هاني إسماعيل، محمد النور.