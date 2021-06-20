بائعة البهارات الحاجة رابحة لـ(كوكتيل): سعيدة بأخذ قصاص ابني من نظاميين سابقين واعمل في هذا المهنة منذ ٣٥ عاماً وهدفي تربية أحفادي الأيتام

حوار : نزار عباس

لا شك ان لكل المهن حكايات واسباب ودوافع خاصة اذا كانت صاحبة المهنة امراء في العقد الستين من عمرها الحاجة رابحة محمد عوض الله اجبرتها الظروف المعيشية للعمل في مهنة بيع البهارات في الأسواق بعد ان توفى زوجها وترك لها اطفالها الصغار لتصبح ارملة مسؤولة من تربية ابنائها الايتام وظلت تعمل بيع البهارات منذ اكثر من ٣٥ عاما وماتزال تكافح في عملها لتربية احفادها الايتام أيضا ومرت عليها خلال تلك السنوات الكثير من المواقف الصعبة والمثيرة وللوقف أكثر على حياة الحاجة رابحة قامت (كوكتيل) باجراء الحوار التالي معها .

من انتِ؟

أنا الحاجة رابحة محمد عوض الله من مدينة تندلتي .

منذ متى وأنتِ تعملين في هذا المهنة ؟

منذ ٣٥ عاما أو اكثر بدات العمل في تندلتي بعد وفاة زوجي ثم انتقلت بعدها للعاصمة .

وماهي أسباب ودوافع عملك خاصة انك كبيرة في السن ؟

في البداية اقول الحمد الله الدافع واضح بعد وفاة زوجي اصبحت ارملة وانا الوحيدة التي اعيل ابنائي وبحمد الله الابناء كبروا وتزوجوا

بعد ان قمت بدورك تجاه ابنائك الى أن وصلوا سن الزواج لماذا لم تتوقفي عن العمل ؟

في الحقيقة انا مكتوب على اربي الايتام، الحمدلله الآن انا بربي في احفادي اولاد اولادي بعد وفاة ابني، حيث ترك لي اطفاله صغارا وانا من اقوم برعايتهم وقبله توفيت ابنتي وتركت لي اطفالها أيضا وابنائي الآخرين يحاولون مساعدتي بالأعمال الحرة .

علمنا ان احد ابنائك قتل علي ايادي نظاميين ؟

نعم هذا صحيح وحدث ذلك في العام (٢٠٠٠م)

احكي لنا قصته كيف قتل ولماذا؟

قتل من قبل بعض النظاميين في المباحث في ذلك الوقت قمت على الفور بفتح بلاغات واخذت قصاص ولدي منهم، بعد ان عرضوا علي بيت ومال ولكنني رفضت كل تلك العروض ولم أرض بغير القصاص .

لماذا رفضت العروض رغم ظروفك الصعبة ؟

قالت ( ظروفي ان شاء الله تقع في الواطة ) لا يمكن ان اكل دم ابني وانا مرتاحة بعد ان أخذت حقه.

كيف استطعتي متابعة القضية رغم ظروفك ؟

صحيح ظروفي صعبة لكنني قمت ببيع منزلي في المدينة لدفع تكاليف المحامي واحضرت محامي متخصص من الخارج ودفعت له حتى تكاليف تذاكر الطيران في ذلك الوقت بلغت (١.٨٠٠)

بعد ان قمتي ببيع منزلك اين تقيمين الآن ؟

(لو اسكن في البحر) ما كان لي ان اقبل بغير القصاص والآن انا مستأجرة منزل اسكن فيه مع ابنائي واحفادي

حدثينا عن عملك في السوق؟

عملي بسيط وهو بيع البهارات من ثوم وفلفل وشطة حمراء ودكوة وبصل والويكا وهكذا

هل لديك زبائن معتمدين ؟

نعم هناك زبائن واتعامل معاهم على قدر الاستطاعة .

الفرق بين العمل الآن وفي السابق؟

مافي فرق غير الغلاء الزائد وقلة البيع بسبب الغلاء.

كيف تتعاملين مع زميلاتك العاملات ؟

تعاملنا جيد مع بعض ونفقد بعض وندخل صناديق والصرفة بنستفيد منها في حلحلة مشاكلنا.

هل لديكم زبائن أجانب ؟

مافي اجنبي بشتري حاجتنا البلدية دي الا اخوانا مواطني جنوب السودان إذا اعتبرنا أنهم أجانب .

هل حققتي مكاسب ماديا من عملك ؟

لا مافي اي مكاسب والجاي قدر الرايح قصاد الاكل والشراب والحمد لله ماحصل مديت يدي لي زول لا ديوان الضرائب ولا كرتونة صايم ولا غيرو الا البتجيني لحدي عندي بقول ربنا يتقبل.