معرض جديد للتشكيلية السودانية ( مِنى قاسم ) في مدينة كاسل الألمانية

الخرطوم: كوش نيوز

تتأهب الفنانة التشكيلية السودانية المقيمة بالمانيا (مِنى قاسم ) للاطلالة على الجمهور الألماني عبر لوحات وأعمال فنية جديدة ومختلفة من بينها لوحات ومنحوتات تجسد تجربتها الفنية والانسانية ورؤيتها للحياة.

وقالت مِنى فى تصريح لـ ( كوش نيوز ) أن المعرض افتتح رسميا في (كاليري D) في السابعة من مساء أمس الاول الجمعة 25-6 بمدينة كاسل الالمانية سوف يستمر حتى 28 سبتمبر 2021 م

ويحتوى المعرض على أعمال تعكس جوانب مختلفة من الحياة والثقافة والتراث والبيئة السودانية وسبق لمنى أن عرضت أعمالها في المانيا بمدينة كاسل قبل بضعة شهور واستقطب المعرض اهتمام الجمهور الالماني وتعرف من خلاله على السودان لوحات رائعة ابدعتها مخيلتها واناملها المبدعة

تجدر الاشارة الى أن (مِنى) تعتبر من الاسماء التشكيلية السودانية المتميزة والمثابرة عبر مشاركتها وتواجدها المستمر فى المحافل والورش والمعارض التشكيلية حول العالم.