خص (السوداني) بتصريحات مثيرة إبراهومة: توقعت العودة لتدريب المريخ قراري قد يكون مفاجئاً ولكنه مبني على معطيات واقعية

الخرطوم : السوداني

أزاح مدرب المريخ الجديد الكابتن إبراهيم حسين إبراهومة الستار عن تفاصيل عودته من جديد لتدريب الأحمر خلفاً للمدرب الإنجليزي كلارك.

وقال إبراهومة في تصريحات لـ(السوداني) إنه توقع العودة إلى المريخ في أي وقت من الأوقات، لافتاً النظر إلى أن الأحمر بيته ولا يمكن أن يرد له طلباً مشيراً إلى أن الظروف صحيح صعبة والتوقيت أصعب خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الفريق لكنه بالمقابل لا يمكن أن يتردد في قبول المهمة لعدد من الأسباب المنطقية.

ولفت النظر إلى أن الفريق الحالي بالمريخ يضم في طياته إبرز العناصر التي تملك قدرات فنية عالية وبالتالي فهي في حاجة ماسة إلى مدرب يعرف المقدرات التي تتمتع بها وهذا لا يمكن أن يكون موجوداً إلا في مدرب سبق له أن أشرف على الفريق أو يتابعه عن قرب.

وأضاف: أعرف لاعبي المريخ وجميعهم تدربوا على يدي وجمعتنا العديد من المباريات والمقابلات والتجارب وأنا سعيد للعودة من جديد لتدريبهم وأتمنى أن يكون المشوار هذه المرة مختلفاً وأن نحقق فيه النجاح ونتمكن من المحافظة على بطولة الدوري الممتاز والاستعداد الجيد لاستحقاقات الموسم القادم حالما قدر لي الاستمرار مع الفريق.

وكشف إبراهومة النقاب عن أنه شرع في اختيار الطاقم الفني المعاون له لافتاً النظر إلى أنه سيمد إدارة النادي بالأسماء التي يستقر عليها حتى تعينه خلال المرحلة المقبلة مع التاكيد على استمرارية مدرب الحراس الكابتن عبد العزيز كنه بموقعه.

وتمنى المدرب الشهير بـ(الديسكو) تحقيق النجاح في مهمته الجديدة مع الفريق لافتاً النظر إلى أن التحدي صعب وليس سهلاً ويتطلب التعاون والدعم من جماهير النادي حتى ينجح في تحقيق المكاسب المطلوبة خلال الفترة القليلة القادمة.

وحث إبراهومة لاعبي الفريق على التضحية وتقديم أفضل ما لديهم وقال إن الفرصة ستكون متاحة لجميع اللاعبين للمشاركة مشيراً إلى أنه سيجلس مع اللاعبين ويضع خارطة الطريق المثلى للعمل خلال المرحلة المقبلة.