ضوابط جديدة للمغتربين لاستيراد السيارات

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، عن ضوابط وشروط مرحلية للاستثناء الممنوح للمغتربين فيما يخص السيارات الصغيرة – الصوالين والبكاسي، عند العودة النهائية، تشمل عدم تحويل ملكية السيارات إلا بعد ثلاث سنوات وأن يكون موديل السيارة ثلاث سنوات.

وقال في تصريح (لسونا)، إن الضوابط والشروط تشمل أيضاً تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة، مع الالتزام بدفع الضرائب.

وأضاف أن هنالك معالجات تتعلق بالسيارات التي بدأت فيها إجراءات الشحن والإجراء في هيئة الجمارك والمغتربين، وذكر أن القرار تم عقب التشاور والتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزارء، مؤكداً على مساهمة شريحة المغتربين في الاقتصاد القومي.

وأوضح أن القرار جاء في إطار ترشيد استيراد السلع الكمالية، على رأسها السيارات لثأثيرها المباشر على سوق العملات الحرة، مع إيقاف استيراد السلع غير الضرورية، منها الكريمات وأدوات التجميل وأنواع من الفواكه والسيراميك والبورسلين، وذلك لفترة مرحلية لحين استقرار العملات الحرة وحتى لا يكون مُخالفاً لشروط التجارة الدولية.

وقال إنه غير مسموح بالتخليص التجاري للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين، ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية.

وأعرب عن أمله لتعاون هيئة الجمارك والموانئ البحرية والمطارات لتفادي الاستيراد للأشخاص والأفراد.

وأكد على عدم تراجع الوزارة عن القرار رقم (57) الذي صدر مؤخراً والخاص باستيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المُعتمدين لدى الوزارة.