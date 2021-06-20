وزير شؤون مجلس الوزراء يُوجِّه بترحيل طلاب الشهادة السودانية

وجّه وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، وكلاء الوزارات والسادة الأمناء العامين لحكومات الولايات ورؤساء الوحدات الحكومية بأن تستخدم عربات الدولة في ترحيل طلاب الشهادة السودانية لهذا العام، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/٢١م، على أن يبدأ ترحيل الطلاب يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً وعند العودة، وذلك طيلة أيام الامتحانات.

ووجّه وزير شؤون مجلس الوزراء بوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ الفوري.