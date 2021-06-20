الأمانة العامة لمجلس السيادة تصدر توضيحاً صحفياً حول مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

الخرطوم: السوداني

أصدرت الأمانة العامة لمجلس السيادة اليوم، توضيحاً صحفياً بشأن ما تناولته بعض الصحف حول استيلاء أحد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي على مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الأمانة في بيانها: (انتشرت في الوسائط الإعلامية مؤخراً، أنباء تفيد باستيلاء أحد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، على مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وللتوضيح اللازم فإن المبنى المذكور مملوك لمجلس السيادة الانتقالي، وكانت تشغله مفوضية الأراضي. وبعد أن آلت مفوضية الأراضي إلى مجلس الوزراء بحكم الوثيقة الدستورية “الفصل الثاني عشر” المادة 39 “المفوضيات المستقلة”، طلب مجلس السيادة من مجلس الوزراء نقل المفوضية إلى أحد العقارات التي تخصه، وإخلاء المقر لصالح مجلس السيادة الذي خصّصه لأغراض السكن).