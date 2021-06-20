غُرفة المُصدِّرين: إنشاء (سوق مال المعادن) يحسم “الفوضى”

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شددت شُعبة مصدري المعادن بالغرفة القومية للمصدرين على إيجابية قرار مجلس الوزراء بصدور أمر تأسيس بورصة الذهب في السودان تحت مسمى “سوق مال المعادن”، واصفةً القرار. بـ(الخطوة الصحيحة) والتي تضع صادرات المعادن في الخط الصحيح.

وقال رئيس شعبة مصدري المعادن، أحمد عبد الله محيي الدين في تصريح صحفي اليوم (الأحد)، إن القرار يمثل انتصاراً كبيراً لشركات المعادن بالبلاد، ويعتبر البداية الصحيحة لحسم ًفوضى تجارة المعادن والذهب وفتح الآفاق الرحبة لتطوير صناعة وصادر المعادن بالبلاد، مؤكداً الدعم الكامل للغرفة القومية للمصدرين، لتأسيس بورصة للذهب والمعادن، مشيراً إلى جاهزية القطاع الخاص لتقديم مساهمته في هذا الاتجاه، تحقيقاً لمفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.