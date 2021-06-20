التعليم العالي تمنح إجازة طارئة لمنسوبيها بسبب اعتداءات طلاب جامعة الجنينة

الخرطوم: السوداني

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجازة طارئة للعاملين بالوزارة على خلفية المستجدات الاخيرة ولما تعرض له العاملين بالوزارة من قبل طلاب جامعة الجنينة المعتصمين أمام مبنى الوزارة.

واوضحت سهام الطيب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بالوزارة، وفق (سونا) أن عددا من العاملين بالوزارة تعرضوا للضرب والتنكيل ومعاملة تعسفية من قبل طلاب جامعة الجنينة مما أدى لإصابات في صفوف العاملين.

ورأت الادارة أنه وحفاظا علي سلامة العاملين، وبما أنهم تعرضوا لهذه التصرفات غير المسؤولة أثناء ساعات العمل الرسمية ووفقا لتوجيه السيد الوكيل، قررت الوزارة منح العاملين إجازة طارئة اعتبارا من اليوم الأحد وحتي إشعار آخر.

ويستثني من ذلك المكتب التنفيذي الوزاري ومكتب الوكيل والشؤون الإدارية والمالية والمراجعة الداخلية ومكتب القبول وبعض الادارات المعنية بالاعمال الطارئة.