مضاعفة مدة صلاحية الجواز السوداني وتحديد رسوم جديدة لإصداره

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن تمديد فترة سريان الجواز الإلكتروني السوداني لتكون صلاحية الجواز الجديد (10) سنوات ابتداء من الأول من أغسطس القادم.

وحددت قيمة الجواز للكبار من عمر (18) عام ما فوق بـ(10) آلاف جنيه، ومن أقل من (18) عام إلى خمسة أعوام بمبلغ (5) آلاف جنيه.

و كشف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة لواء شرطة آدم إبراهيم محمد الحاج، عن مضاعفة رسوم استخراج الجوازات للسودانيين بالخارج بارتفاع رسم إستخراج الجواز لكبار السن بواقع (200) دولار أمريكي بدلاً عن (100) دولار في السابق إلى جانب مضاعفة الرسوم أيضا للأطفال دون الثامن عشر سنة إلى (100) دولار بدلاً عن (50) دولار.

وأشار الحاج خلال مخاطبته منسوبي إدارة الجوازات والهجرة اليوم، إلى زيادة رسوم إصدار الجواز التجاري إلى (200) الف جنيه للسودانيين بالداخل و(500) دولار أمريكي للسودانيين بالخارج.